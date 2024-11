Quando un concorso artistico organizzato in Calabria raggiunge livelli altissimi a livello nazionale. È il caso del 2° Concorso Fotografico Nazionale “Città di San Giovanni in Fiore”.

La splendida cornice medioevale dei Magazzini Badiali dell’Abbazia Florense, ha visto concretizzarsi una manifestazione che in poco tempo è divenuta tra le più apprezzate d’Italia. Del resto chi l’ha voluta e guidata è un fotografo come Mario Iaquinta che conta riconoscimenti nazionali e internazionali, tanto da essere considerato come uno dei più bravi artisti dell’arte fotografica a livello internazionale.

Ma il successo del concorso è dato anche dai numeri che lo hanno caratterizzato: 134 autori provenienti da 15 regioni con 1866 fotografie in gara. Un successo notevole, ancor di più per la qualità altissima delle opere.

I premiati

Miglior autore assoluto del concorso: “Desolata 1” di Lorenzo Di Candia, Manfredonia (FG).

1° Premio colore: “Pescatori Birmani” di Laura Menesini, Lucca.

1° Premio Bianco e nero: “Gabriella 27” di Bruno Oliveri, Mallare (SV).

1° Premio Street: “Ancient Photographer“ di Giuseppe Greco, Cosenza

1° Premio Paesaggio: “Suggestioni” di Daniele Romagnoli, Ferrara.

Non è stato facile, per i giurati valutare e scegliere le migliori fotografie, perché si è trattato di un concorso che ha visto gareggiare opere di indiscusso valore, apprezzate unanimemente anche dal pubblico che in questi giorni visita la mostra presso i Magazzini Badiali dell’abbazia giochiachimita di San Giovanni in Fiorie.

Gli organizzatori

Una fatica di non poco conto per Mario Iaquinta, Presidente dell’Associazione Fotografica Florense; Anna De Simone, Presidente della Pro Loco; Vincenzo Gerbasi, Lettore della Fotografia - Dipartimento Cultura F.I.A.F. (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) e Antonio Mancuso, Direttore Artistico Nazionale U.I.F. (Unione Italiana Fotoamatori).

All’inaugurazione della Mostra, visitabile fino al 19 agosto, è stato proiettato un bel video con tutte le immagini premiate e segnalate. Circa 70 sono stati i riconoscimenti assegnati.

Da segnalare, fra tutti, il successo come “Miglior Autore assoluto” di Lorenzo Di Candia di Manfredonia al quale è stata assegnato un trofeo realizzato dai Maestri Orafi Spadafora di San Giovanni in Fiore.