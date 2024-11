Nuovo traguardo per Gennaro Calabrese. Dopo l’esperienza in Rai, l’attore e comico reggino entra a far parte della “famiglia” dell’emittente nazionale “radio Kiss Kiss”. In particolare l’artista esporterà la Calabria, ogni mattina dalle cinque alle sette, nell’ambito del programma “I Mattinieri”, noto programma radiofonico condotto dal “guru” Max Poli e da La Leti e Bizio. Un “morning show” che unisce il mondo dell’attualità e dell’informazione e l’intrattenimento. Artista poliedrico, Calabrese ha infatti un vasto repertorio di personaggi che abbracciano diversi ambiti: dalla politica allo sport, passando per la televisione e il cinema. Ogni personaggio ha richiesto uno studio quasi “maniacale” e adesso questa nuova “avventura” premia il suo impegno profuso nel corso di una carriera che Calabrese ha iniziato da giovanissimo.

«Entrare a far parte di questo network nazionale- ha detto ai nostri microfoni Calabrese- è per me un orgoglio. Ma non lo vedo come un arrivo bensì come un punto di partenza perché ogni occasione la vivo come un nuovo inizio e ho sempre la voglia di mettermi in discussione e di pensare al futuro». Calabrese non è un semplice imitatore ma, un artista completo che canta, balla, recita ed è sempre alla continua ricerca della “perfezione". «Ho deciso di fare l’attore, nonostante tutti mi consigliassero di fare l’avvocato e l’ho fatto perché il sorriso permette all’anima di respirare – afferma Calabrese. Sono emozionato e felicissimo di lavorare con "i mattinieri", una squadra ben collaudata di ottimi professionisti dai quali, sono certo, imparerò molto. Con le mie voci parlerò del quotidiano ma anche lascerò spazio a frivolezze per aprire bene la giornata visto l’orario. La radio come la tv e il teatro sono palcoscenici dove posso esprimere tutto me stesso, sono scuole di emozioni che segnano e insegnano a vivere. Perché in fondo, la vita è come un’eco: se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii».