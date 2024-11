Il poliedrico artista siciliano in terra calabra per uno spettacolo ha avuto modo di ammirare le due opere: «Colpito dalla bellezza di questi giganti»

«Ho visto i Bronzi di Riace e sono rimasto colpito dalla bellezza di questi due giganti realizzati con così tanta cura». Lo ha detto Nino Frassica, dopo lo spettacolo che lo ha visto protagonista in Piazza Italia a Reggio. «Quando vedo delle opere d'arte come queste - ha poi aggiunto - mi meraviglio sempre, non solo della fantasia e della creatività degli artisti, ma anche della loro bravura tecnica. Sono veramente due capolavori». L'artista siciliano ha visitato il museo archeologico cittadino. «Questa di Reggio - ha dichiarato - è stata davvero una festa, un divertimento per festeggiare insieme il nuovo anno. Abbiamo fatto tanti pensieri belli per questo 2023, ora dobbiamo impegnarci a realizzarli».