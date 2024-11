Sarà conferito, lunedì 22 luglio, il titolo di dottore magistrale in scienze pedagogiche per l’interculturalità e la media education alla memoria della studentessa Saveria Colacino, prematuramente scomparsa nel mese di giugno. La seduta si terrà alle ore 9,30 nell’aula Solano (cubo 19 B, piano 6) alla presenza della famiglia della studentessa. Alla seduta parteciperà, in qualità di presidente di Commissione, l'ex rettore dell’Unical, Gino Mirocle Crisci. La Commissione sarà inoltre composta dal direttore del Dipartimento di culture, educazione e società, professor Roberto Guarasci e dai docenti Giuseppe Spadafora, Angela Costabile, Simona Perfetti, Carlo Spartaco Capogreco, Giancarlo Costabile.