Si è tenuto a Molfetta in Puglia, il convegno nazionale di studi sui riti quaresimali organizzato dalla Associazione passione e tradizione Molfetta. La Calabria e le sue tradizioni è stata presente alla due giorni pugliese “Sentinelle del gran tempo” rappresentata dal musicista ed esperto di tradizioni popolari, Andrea Bressi che ha condotto un’importante ricerca sul campo sulle “corajisime” rudimentali pupattole rituali del periodo quaresimale.

Andrea, cantastorie e polistrumentista catanzarese, impegnato da anni oltre che al recupero alla salvaguardia e diffusione di questa tradizione, dal 2016 è membro attivo e referente per la Calabria della Rete nazionale bambole Quaresima, un sodalizio di esperti e studiosi che condividono la passione per la ricerca e per la diffusione della millenaria usanza delle pupattole quaresimali.

La due giorni in Puglia ha permesso di riprendere il dialogo – confronto dei vari rappresentanti della Rete Bambole Quaresima, intrapreso una decina di anni fa e poi interrotto dal look-down. L'iniziativa "Sentinelle del gran tempo" alla riscoperta delle "bambole Quaresima" tenutasi presso l’aula magna del Palazzo Vescovile di Molfetta, è stata infatti una importante e preziosa occasione di confronto, di ritrovamenti e nuove conoscenze, di scambi e arricchimenti culturali e affettivi.

Il libero ricercatore Andrea Bressi, oltre a portare testimonianza della tradizione delle “corajisime” calabresi che come emerso nella sua documentazione in ogni località calabrese presentano delle peculiarità specifiche e caratteristiche, ha presentato un interessante “Viaggio Sonoro” da Carnevale a Pasqua. Una apprezzatissima immersione nei suoni e nei silenzi, nelle storie e nei canti quaresimali calabresi.

Dopo il convegno è stata inaugurata presso la nuova sede della associazione ospitante, una mostra di “corajisime” calabresi, “quarantane” abruzzesi, molisane e pugliesi, “quaravesime” campane e “quaremme” lucane. A seguire la degustazione delle pietanze quaresimali locali. Non sono mancati i momenti di convivialità e musica tradizionale, altro momento importante di unione e confronto delle delegazioni.