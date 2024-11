«Inizia il viaggio, della consigliera di parità regionale Tonia Stumpo, di presentazione della ricerca sulle donne nel mondo del lavoro e delle Istituzioni in Calabria, con relative proposte per l'emancipazione e lo sviluppo del Territorio. La prima tappa si terrà a Catanzaro al centro polivalente via Fontana vecchia il 30 novembre alle 17.00 nell'ambito del "Premio all'impegno donne del sud"».





Tonia Stumpo



Consigliera di parità