L'appuntamento è alla sala museo “Il Ferroviere” all'interno della Stazione FS di Santa Caterina

Domenica 25 febbraio alle ore 18.30 Arte in Stazione, la rassegna artistica curata dall'associazione “Incontriamoci Sempre” e diretta dal M.Alessandro Allegra, ospiterà un'esposizione di monete create dallo scultore Gabriele Varaldo e l'incontro dal titolo "Le monete raccontano la storia di Reggio", curato dal docente Daniele Castrizio. Tutti ritengono di conoscere a fondo la moneta perché la portano sempre in tasca quando escono da casa ma la realtà è assai ben diversa e presenta aspetti che spesso sfuggono a molti. Un viaggio nel passato, in un percorso di studio e di ricerca. L'appuntamento è alla sala museo "Il Ferroviere" all'interno della Stazione FS di S.Caterina.