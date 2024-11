Verrà presentato il primo dicembre "Global Threats in the Anthropocene: from Covid-19 to the Future", curato da Leonardo Mercatanti e Stefano Montes del Dipartimento di Culture e Società dell’Università degli Studi di Palermo

Sarà presentato online mercoledì uno dicembre il volume multilingue "Global Threats in the Anthropocene: from Covid-19 to the Future", curato da Leonardo Mercatanti e Stefano Montes del Dipartimento di Culture e Società dell’ Università degli Studi di Palermo, per la collana scientifica Geographies of the Anthropocene de Il Sileno Edizioni, casa editrice diretta da Francesco De Pascale, giovane ricercatore calabrese afferente alla stessa Università, che introdurrà i lavori in qualità di direttore editoriale della prestigiosa collana.

Il volume indaga i cambiamenti indotti dalla crisi pandemica nell’era dell’Antropocene, caratterizzata dalle mutazioni antropiche, ponendosi domande fondamentali sul futuro che ci aspetta a livello globale, un futuro sul quale l’intera comunità scientifica ha il dovere di intervenire, con l’obiettivo di imparare dalla sfida di quest’emergenza.

L’evento, che si svolgerà a partire dalle 17:30, sarà presentato dal professor Paul Stoller della West Chester University e moderato da Gaetano Sabato dell’Università di Palermo. Gli autori Charlie Galibert, Barbara Lucini, Federica Falancia, Anna Maria Pioletti, Teresa Perra, Giuseppe Ferraro, Giorgia Iovino, Livio Perra e Giuseppe Terranova, provenienti da Università di tutta la penisola e oltre, discuteranno con i curatori dei temi trattati all’interno del volume.

Coloro che vorranno partecipare all’evento potranno prenotarsi inviando una email a: ilsilenoedizioni@gmail.com