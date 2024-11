Di nuove sfide nell’ambito del Sistema sanitario nazionale si parlerà a Cosenza venerdì prossimo, 4 ottobre, nel Salone degli Specchi del Palazzo della Provincia, per iniziativa del Lions Club Cosenza Host. Annunciata la partecipazione ai lavori, tra gli altri il Direttore Generale della Programmazione sanitaria del Ministero della Salute, Andrea Urbani, il commissario ad Acta per il Piano di Rientro Saverio Cotticelli, il Direttore del Dipartimento Tutela della Salute ella Regione Calabria, Antonio Belcastro. «Si tratta di una occasione importante – ha sottolineato il Presidente Lions, Francesco Amato - per condurre una riflessione approfondita su un servizio primario nel novero dell’affermazione dei diritti fondamentali del cittadino, nevralgico per il governo dei territori. Una sfida importante, quella della salute, che deve impegnare tutti gli attori nella costruzione di un sistema sanitario efficiente e in linea con gli standard moderni». L'appuntamento è fissato alle ore 10,30.