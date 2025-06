Si è tenuto il 6 giugno all'Auditorium di Rombiolo l’evento di restituzione del progetto "Volti, Villaggi". L'occasione ha celebrato il successo di un'iniziativa che ha trasformato gli studenti in narratori autentici del proprio territorio, evidenziando le potenzialità dei progetti scolastici. Davanti a una platea entusiasta e alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni dei Comuni di Rombiolo e San Calogero, gli studenti dell'Istituto Comprensivo Rombiolo e San Calogero hanno presentato in anteprima i frutti del loro straordinario lavoro: una docuserie che narra, con uno sguardo autentico e inedito, le tradizioni, le storie e i "volti" dei piccoli borghi vibonesi.

Il progetto "Volti, Villaggi", promosso da Ennesimo Academy e realizzato con il supporto essenziale della casa di produzione Cinedue, ha trasformato per la prima volta i territori di Rombiolo e San Calogero in veri e propri set cinematografici.

Finanziato nell'ambito del Piano nazionale cinema e immagini per la scuola promosso congiuntamente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e dal Ministero della Cultura (MiC), l'iniziativa ha coinvolto tutte le 12 classi delle scuole secondarie di I grado, offrendo un percorso formativo completo sulle dinamiche di pre-produzione, produzione ed editing audiovisivo, esplorando i mestieri del cinema e le basi dell'educazione all'immagine.

L'entusiasmo per il risultato raggiunto è palpabile. Federica Ferro, responsabile dei progetti educativi di Ennesimo Academy, ha dichiarato: «Da oltre dieci anni Ennesimo Academy porta nelle scuole i progetti di educazione alle immagini in Emilia-Romagna, Marche e Lombardia. Avere l'occasione di portare questo progetto nella mia terra mi riempie di soddisfazione. Ringrazio il dirigente scolastico che ha creduto nella progettualità, e il risultato è stato entusiasmante. Siamo incredibilmente orgogliosi del percorso fatto con questi ragazzi. "Volti, Villaggi" è la dimostrazione tangibile di come il linguaggio audiovisivo possa diventare uno strumento potente di riscoperta identitaria e valorizzazione territoriale. Gli studenti hanno non solo acquisito competenze tecniche e creative, ma hanno dato voce alla loro comunità, catturando la vera essenza di questi luoghi. È un filo che unisce tradizione e contemporaneità, proiettando il loro sguardo curioso e creativo verso il futuro».

Grande soddisfazione è stata espressa anche da Rosario Panziatta e Andrea Aragona di Cinedue: «Lavorare a stretto contatto con questi giovani talenti è stata un'esperienza arricchente. Abbiamo visto nascere una consapevolezza nuova nei confronti del proprio territorio e delle proprie radici. La docuserie è il risultato di un impegno corale e di una passione contagiosa che, siamo certi, lascerà un segno profondo. La Calabria ha storie straordinarie da raccontare, e questi ragazzi hanno dato voce a delle narrazioni sorprendenti».

Anche il dirigente scolastico, Angelo Stumpo, ha partecipato con orgoglio alla serata «I nostri studenti si sono dimostrati non solo capaci di padroneggiare strumenti complessi, ma anche di cogliere la ricchezza culturale e umana del nostro territorio. "Volti, Villaggi" ha creato una sinergia preziosa tra scuola, istituzioni e professionisti, offrendo ai ragazzi un'opportunità unica di crescita personale e di orientamento verso un futuro in cui le loro voci saranno protagoniste».

L'evento ha rappresentato un momento cruciale di celebrazione e condivisione, rafforzando il legame tra la scuola e il territorio e dimostrando come l'educazione all'audiovisivo sia un veicolo fondamentale per la crescita culturale e sociale delle nuove generazioni.