Per un grande privilegio concesso in via del tutto straordinaria al nostro conduttore, Gianfrancesco Solferino, le telecamere del format Il Sacro in Calabria sono entrate all'interno della Certosa di Serra San Bruno per documentare i resti dell'antico cenobio certosino ma soprattutto per intervistare Don Ignazio Iannizzotto, Priore della Certosa ed illustre studioso. L'illustre studioso ci racconterà l'esperienza di vita contemplativa di Brunone di Colonia, fondatore dell'Ordine certosino e del cenobio serrese, ove morì il 6 ottobre 1101. Ma ci parlerà anche di due preziose lettere autografe che il Santo inviò da questi luoghi a Rodolfo Verde, lettere nelle quali raccontò la Calabria del suo tempo e l'amenità dei boschi ove conduceva la sua esperienza ascetica.

Le riprese ci mostreranno gli interni della Certosa, quelli della chiesa maggiore e il ritrovato splendore del busto-reliquiario di San Bruno, capolavoro del Cinquecento napoletano, che dopo il recente restauro è tornato sull'altare maggiore alla devozione dei monaci. Accanto allo splendore di questi luoghi, ammantati da foreste di abeti bianchi e da centenarie faggete, visiteremo anche la città di Serra San Bruno, cuore pulsante dell'arte calabrese, patria di ingegni e di grandi maestri che hanno contributo alla rinascita della regione dopo il devastante terremoto del 1783. Ci soffermeremo in particolare sulla monumentale chiesa di Maria Santissima dei Sette Dolori ove, tra i tanti capolavori spicca il ciborio di Cosimo Fanzago, capolavoro del barocco napoletano, proveniente dalla distrutta chiesa certosina.



