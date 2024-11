È una delle figure più ricercate dalle aziende europee e allo stesso tempo più difficile da trovare. Secondo alcune ricerche, infatti, un’azienda su quattro ha dichiarato che inserirà all’interno del proprio organico dei data scientist per analizzare i dati a propria disposizione e incrementare il business facilitando i decisori. È proprio partendo da queste premesse che Goodwill, insieme al Dimeg Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale, alla Fondazione Consulenti del Lavoro ed a 13 aziende calabresi, ha elaborato un corso di qualifica professionale finanziato dalla Regione Calabria. Il corso, che sarà totalmente gratuito per i partecipanti che supereranno la selezione, si terrà a Rende e spera di riuscire a formare professionisti preparati e giovani pronti ad osare per cambiare le condizioni di una terra difficile.

«Secondo alcuni recenti ricerche – spiega Lucia Moretti, presidente di Goodwill – un’azienda su due assumerà un data scientist nell’organico: proprio per questo è necessario formare i giovani ad entrare il mondo del lavoro e ad avere una delle competenze più richieste attualmente».

Il corso di Data Scientist è stato pensato proprio per rispondere al bisogno del mercato del lavoro e dare un'opportunità di occupazione a uomini e donne under 36 che hanno difficoltà ad inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro. 400 ore, di cui 240 di lezioni frontali e laboratoriali e 160 di stage garantito in una delle aziende partner per crescere professionalmente.

Per essere tra i 25 partecipanti che saranno ammessi al corso di formazione professionale completamente gratuito e ottenere l’attestato di qualifica di analista di dati, bisogna candidarsi, entro le 13:00 del 4 ottobre 2019.