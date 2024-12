La booklover ospite a Dentro la Notizia: «Ho iniziato nel periodo del Covid, quasi per gioco. Consigli per Natale? Puntate sui classici»

I numeri da influencer sono più ristretti ma d’altra parte il campo in cui Giusy Panico si cimenta è più tortuoso del solito, almeno per gli standard dei social. Riuscire a parlare al mondo badando più al contenuto che la contenitore non è semplice: lei si occupa invece di contenuti complessi, difficili, particolari. Eppure con la letteratura è riuscita a costruirsi una nicchia.

Nella puntata di Dentro la Notizia, intervistata da Pier Paolo Cambareri, la booklover racconta l’inizio della sua avventura: «Diciamo che è stato tutto un po' frutto del caso, perché io sono partita nella creazione di contenuti durante la pandemia. Non avevamo niente da fare: ci siamo ritrovati rinchiusi nelle nostre stanzette. Molti si sono inventati le ricette di cucina, la skincare, io ho pensato alla mia passione, quindi alla letteratura, e ho iniziato facendo delle live, delle dirette su Facebook, che adesso si usano pochissimo, ma ai tempi erano un punto forte per comunicare. Ho iniziato così, leggendo dei libri, passando il pomeriggio insieme ai miei amici di Facebook, quindi creando anche una community, quasi per gioco».

Ospite della puntata di Dentro la Notizia di oggi è Giusy Panico, influencer che punta sui libri e sull'amore della lettura

Un gioco divertente e utile. Condito da qualche consiglio per gli acquisti di Natale: «David Grossman e Tolstoj. Ma soprattutto i classici, con quelli non si sbaglia mai». Rivedi la puntata su LaC Play.