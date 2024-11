L'appello di Milena Lopez, assessore alla cultura della capitale della Sila: «L'ex presidente degli Stati Uniti ha citato l'abate Gioacchino durante le sue campagne elettorali. Speriamo di ospitarlo per condurlo nel luogo in cui sono custodite le sue reliquie»

Il 30 e il 31 marzo prossimi, la città di San Giovanni in Fiore celebrerà la figura dell’abate Gioacchino attraverso rievocazioni storiche, concerti, mostre e rappresentazioni artistiche di vario genere, con l’obiettivo di valorizzare la sua vita e le sue opere ma anche per sviluppare un senso di appartenenza verso questa straordinaria figura, tra le nuove generazioni. Questo calendario di attività è promosso dall’assessorato comunale alla cultura, in collaborazione con i licei cittadini, e rientra tra gli eventi storicizzati finanziati dalla Regione Calabria.

L'appello all’ex presidente degli Stati Uniti

«Il nostro sogno più grande è quello di poter ospitare Barack Obama, ex presidente degli Stati Uniti, per condurlo all'Abbazia Florense dove sono custodite le reliquie di Gioacchino da Fiore – afferma l’assessore al ramo Milena Lopez - Per ben tre volte lo stesso Obama lo ha citato durante le sue campagne elettorali per le presidenziali, facendo riferimento a questa grande figura di religioso e definendolo maestro della civiltà contemporanea e ispiratore di un mondo più giusto».