«Il primo messaggio è netto: “Ho visto il Tiziano di Crotone su LaC di oggi con Pasquale Motta. È un grande”.

Dello stesso tenore mi arrivano decine di altri messaggi, in pochi secondi». A dichiararlo Franco Laratta, ex parlamentare in merito al debutto del giovane Tiziano Boscarato di Crotone a Prima della notizia, format targato LaC.



«Ha incantato tutti. Lui è da qualche tempo sul web, dove ad ogni uscita fa registrare migliaia e migliaia di visualizzazioni, grazie ai suoi brillanti monologhi diffusi dal suo profilo Facebook.

Tiziano ha conquistato il web con la sua simpatia e la sua fine ironia. Adora la Santelli (“a Cuzzupeddra”) e la vorrebbe come fidanzata. O almeno gradirebbe anche lui un invito a cena al pari di Zaia e Fontana. Pungente soprattutto con Salvini e con il nostro Consiglio regionale.

“Ma chi è questo ragazzo? È geniale”, mi hanno chiesto in tanti dopo averci visto insieme in una foto davanti ad un bel caffè sul lungomare di Crotone. Poi hanno visto i video che ho ripreso anche io sulla mia pagina Facebook. Un trionfo.



Tiziano Boscarato, giovane crotonese molto serio e riservato nel privato. Poi nei suoi monologhi si trasforma, lasciando emergere tutta la sua carica di ironia, il suo garbato sarcasmo, senza mai eccedere, senza scivolare nella banale volgarità dei nostri giorni. Si divertiva con Oliverio già presidente della Regione, lo fa oggi con la ‘Cuzzupeddra Santelli’ della quale evidenzia con simpatia le sue debolezze e le sue caratteristiche.

Sferza il consiglio regionale dei vitalizi, punge il leghismo in salsa calabra, ma poi rivendica la sua calabresità con la marcata cadenza crotonese. Che lo rende ancora più simpatico.



Tiziano inventa tutto sul momento, segue però ogni evento, pungola senza guardare in faccia nessuno.

La rete gli ha subito dato credito e successo. Ma lui rimane semplicemente un ragazzo che lavora con serietà e quando può si affaccia, con la sua aria scanzonata e ironica, dal “Pipareddru's Journal”, la pagina di satira piccante gestita da un gruppo di giovani.

Sarà il Massimo Troisi di Calabria? Chissà! Io c’ho creduto subito. Pasquale Motta anche. Ci speriamo tutti. Il ragazzo merita» - conclude Franco Laratta.





Ecco la puntata di Prima della Notizia: