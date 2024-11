Dopo il successo della passata edizione, ritorna il contest fotografico “Le storie del Lacinio”. La rassegna, fortemente voluta dal direttore del Museo e Parco archeologico nazionale di Capo Colonna Gregorio Aversa, vede la collaborazione del gruppo Fotoamatori Crotone, dell’associazione Krotografia e della “Michele Affidato Orafo srl”.

Posticipata alla stagione autunnale a causa del Covid-19, la seconda edizione del concorso, rivolta a fotoamatori e semplici cittadini, si intitola “Locus Amoenus”. Visto il momento particolare che l’Italia sta vivendo a causa dall’emergenza pandemica e delle conseguenti ridotte possibilità di spostamento e forti restrizioni sanitarie, quest’anno si è deciso di invitare la comunità crotonese a raccontare e a rappresentare le bellezze del territorio, quale base per ripartire e affrontare al meglio le difficili sfide socio-sanitarie.

Protagonista, in questo caso, non sarà solo la realtà di Capo Colonna afferente alla Direzione regionale Musei Calabria diretta da Antonella Cucciniello, ma anche i tanti luoghi della cultura crotonesi (castelli e torri, resti archeologici, musei, chiese, borghi), in alcuni casi particolarmente colpiti dagli effetti dell’emergenza Covid e riaperti alla pubblico tra notevoli difficoltà.

Attraverso le immagini, i partecipanti sono invitati a cogliere i significati nascosti di quanto verrà immortalato dalle loro fotocamere, nella piena consapevolezza che ognuno di noi possiede un “Locus Amoenus” in cui rifugiarsi, sentirsi al sicuro e riflettere, capace di suscitare emozioni e meritevole di essere valorizzato e fatto conoscere.

Le foto dovranno pervenire entro e non oltre il 5 novembre 2020. La giuria sarà composta da professionisti dei settori della comunicazione, della promozione, dell’arte e dell’immagine. Premi saranno assegnati agli autori delle fotografie classificatesi ai primi tre posti, che verranno esposte assieme alle altre all’interno di una mostra che si terrà a partire dal prossimo 14 novembre all’interno del Museo di Capo Colonna, nell’ambito della Giornata internazionale dei musei. Il regolamento e le modalità di partecipazione al concorso sono visionabili sul sito https://musei.calabria.beniculturali.it/ e sulla pagina facebook /MuseoArcheologicoCrotone/