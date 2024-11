Uno studio condotto da diversi atenei che hanno lavorato in stretta sinergia, l’Università "Magna Graecia" di Catanzaro, il Karolinska Institutet di Stoccolma, Monell Chemical Senses Center, Philadelphia, e University of Pennsylvania, Philadelphia. Il risultato è stato pubblicato dalla rivista Physiology & Behavior e rappresenta il raggiungimento di un obiettivo per gli studi che riguardano il corpo umano e le sue funzioni sensoriali. Dopo esperimenti e prove di laboratorio, gli scienziati sono arrivati alla conclusione che l’odore del partner, in una coppia di lungo corso, e in grado di ridurre lo stress e il malessere nelle donne, infondendo un senso di ‘sicurezza’.

La sperimentazione

Prima di arrivare all’importante risultato, gli esperti hanno coinvolto 34 donne sottoponendole a un fattore di stress (una piccola scossa elettrica) e poi facendo loro annusare o la maglietta (indossata e non lavata) del partner o quella di una persona di controllo. Gli esperti hanno misurato i livelli di malessere psicologico (con dei questionari) e fisiologico con un test classico di misura della cosiddetta 'conduttanza elettrica' della pelle. Ebbene è emerso che il malessere e lo stress erano ridotti quando le donne in una relazione stabile potevano odorare l’indumento del partner dopo aver subito la lieve scossa elettrica, rispetto a stress e fastidio 'misurati' quando alla compagna veniva fatta annusare la maglietta di uno sconosciuto.