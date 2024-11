Italoi-Villa della Monache continua a frequentare le vetrine di prestigio a carattere internazionale. L'azienda olearia che opera tra Corigliano e Rossano, in provincia di Cosenza, ha riportato nuovamente la sua presenza al Festival di Cannes. Prodotto, cataloghi ed esposizioni, degustazioni per un indovinato connubio tra il meglio del gusto di Calabria e l'arte cinematografica italiana. Anche in questa edizione tra le luci della Croisette esposizione una particolare bottigletta da 250 cl, con un packaging ricercato che certifica un percorso ormai lanciato; Italoi è stato molto apprezzata da attori, attrici, registi e operatori che hanno vissuto gli spazi di Cinecitta dove sono presenti alcune tra le più importanti aziende italiane.