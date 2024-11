L’Orchestra dell’Istituto comprensivo di Rogliano nasce in seno al corso di Strumento musicale attivo nella scuola da più di quindici anni. Nel corso degli anni, come spiegano i docenti, si sono succeduti diversi insegnanti e diversi alunni, ma il livello è sempre stato alto, tanto che l’orchestra ha collezionato non pochi successi e riconoscimenti. Dopo essersi classificati al primo posto in concorsi locali, dunque, si è deciso di osare con il Premio Teatro di San Carlo, una rassegna scolastica rivolta alle scuole private e pubbliche di ogni ordine e grado. Un concorso importante, a livello nazionale, giunto alla sua decima edizione, dedicata quest’anno a Gershwin e al Musical.

Così, docenti e alunni si sono preparati mettendo su un brano trascritto a quattro mani dagli insegnanti di flauto (Ivan Nardelli) e di pianoforte (Bruno Luise): Little Fantasy from West Side Story, sui temi di Maria e Tonight. Il Concorso prevedeva l’invio di una registrazione video dei brani proposti, valutati da una commissione di esperti. Il lavoro, la passione e i sacrifici sono stati ripagati, infatti l’Orchestra è risultata tra le tre finaliste in gara grazie anche allo straordinario impegno degli allievi e degli insegnanti (i già citati Ivan Nardelli e Bruno Luise, Davide Frontera ed Eugenio Prete). Tra gli altri istituti calabresi che hanno superato le selezioni anche l'Istituto comprensivo di Rende "Commenda", e la scuola De Amicis-Bolani di Reggio Calabria. La finale si svolgerà martedì 4 giugno al Teatro San Carlo a Napoli.