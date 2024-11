Il gruppo, guidato dal maestro Marco Berrini, si esibirà a Catanzaro, Caulonia e Vibo Valentia dopo i tanti successi in giro per l'Italia e il mondo

Tre eventi speciali per una ricorrenza speciale. L’Organizzazione cori Calabria, guidata da Gianfranco Cambareri, festeggia i suoi trent’anni di attività con tre concerti del Coro giovanile italiano. Gli appuntamenti, patrocinati dalla Regione Calabria, saranno venerdì 22 settembre alle 18.30 al Palazzo della Provincia di Catanzaro, sabato 23 alle 20.30 alla Chiesa matrice di Santa Maria Assunta di Caulonia, domenica 24 settembre alle 20 al Duomo di Santa Maria Maggiore e San Leoluca di Vibo Valentia.

Il Coro giovanile italiano

È una formazione unica nel panorama corale italiano. Un laboratorio formativo, un’esperienza che lascia fruttuose impronte sul territorio, un coro che punta all’eccellenza. I 40 giovani coristi, tra i 18 e i 28 anni di età, provengono da diverse città d’Italia e da molteplici esperienze musicali e periodicamente si rinnovano portando energia, vitalità e passione.

La nascita nel 2003. Nel corso degli anni si sono alternati alla guida maestri di fama internazionale quali Filippo Maria Bressan (2003-2004, 2006), Nicola Conci (2005), Stojan Kuret (2007-2008), Lorenzo Donati con Dario Tabbia (2011-2014), Gary Graden con Roberta Paraninfo (2015-2016), Luigi Marzola con Carlo Pavese (2017-2019), Davide Benetti con Petra Grassi (2020-2022).

Il coro ha affrontato repertori tra loro diversi: dalla polifonia rinascimentale al Novecento storico, dalla Scuola napoletana del ‘700 al repertorio popolare delle regioni italiane, dal Romanticismo tedesco ai compositori contemporanei, di varia origine e stile, con numerose prime esecuzioni.

Il coro ha preso parte per quattro volte al Festival Europa Cantat, una delle più importanti manifestazioni corali europee: nel 2006 a Mainz (Germania), nel 2012 a Torino, nel 2015 a Pécs (Ungheria) e nel 2018 a Tallinn (Estonia). In questi contesti ha avuto l’occasione di lavorare, assieme ad altri cori giovanili nazionali, con direttori quali Frieder Bernius, Simon Gaudenz, Georg Grün, Filippo Maria Bressan, e di esibirsi in luoghi di prestigio davanti a un pubblico di addetti ai lavori.

Ha anche partecipato all’edizione 2016 del Festival Les Choralies a Vaison la Romaine (Francia) lavorando con Philippe Forget. Nel corso della sua storia ha tenuto oltre 150 concerti in numerose città italiane, da Nord a Sud.

Nel 2019 il coro è stato invitato a Graz (Austria) e Ljubljana (Slovenia) oltre che a Matera 2019 Capitale Europea della Cultura. Nel 2021 ha tenuto un concerto per Parma Capitale italiana della Cultura e per il Concorso corale nazionale Città di Fermo.

Nel 2022 ha tenuto concerti per i 900 anni della Cattedrale di Piacenza, quale coro ospite del 55° Concorso nazionale corale Trofei Città di Vittorio Veneto e del 70° Concorso polifonico internazionale Guido d’Arezzo, presso le Terme di Diocleziano a Roma e nella Cattedrale di Orvieto per il Festival della Piana del Cavaliere oltre che a Procida Capitale italiana della Cultura e nel Duomo di Salerno per Musica Sana.

Il 2 giugno 2023 è stato chiamato a esibirsi nei giardini del Quirinale per il presidente Mattarella in occasione delle iniziative per il 77° anniversario della Repubblica Italiana.

Da ricordare, nel 2014, la partecipazione al Florilège Vocal de Tours (Francia) dove il coro ha vinto tre primi premi rispettivamente nelle categorie a programma obbligato, libero e rinascimentale oltre a un premio speciale. A riprova dell’eclettismo e della versatilità di questa formazione va ricordata la collaborazione, sempre nel 2014, con The Rolling Stones per l’esecuzione di un brano nel concerto al Circo Massimo di Roma davanti a oltre 60mila spettatori.

Per il biennio 2023-24 il coro è affidato alla direzione del maestro Marco Berrini.