Ha iniziato a fare il giro del web il nuovo simbolo di amore e di accoglienza collocato nell'ultimo tratto dell'isola pedonale. Si punta sulla diffusione in rete di migliaia di selfie per promuovere la città

C'è una nuova installazione artistica a Cosenza, sistemata nell'ultimo tratto di Corso Mazzini, quello prospiciente Piazza Bilotti. Nelle intenzioni dell'amministrazione comunale, che ne ha disposto la realizzazione, la struttura, illuminata di notte e che riproduce il nome della città, è un simbolo di amore verso i cittadini e di accoglienza per i visitatori. L'idea è quella di favorire la diffusione in rete di migliaia di selfie e di promuovere sui social il Museo all'aperto e gli altri elementi attrattivi del capoluogo bruzio, aumentando così la web reputation. Non sarà una iniziativa isolata, ma soltanto la prima di una serie di attività programmate dall'assessorato al marketing territoriale di Palazzo dei Bruzi.