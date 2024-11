"I carbonari" e "L'ultimo brigante" conquistano Parigi. Gli scatti del video-reporter di LaC Tv, Saverio Caracciolo hanno ottenuto un prestigioso riconoscimento nell'ambito del Concorso internazionale di fotografia Nd Awards 2021. In particolare le due fotografie sono state proposte nella sezione "Professionisti", categoria "Vita quotidiana". Entrambe hanno ottenuto la menzione d'onore in editoriale, scavalcando scatti provenienti da ogni angolo del mondo. Al concorso hanno infatti partecipato circa 5.300 fotografi provenienti da 100 Paesi.

Le foto di Saverio Caracciolo

Lo scatto dedicato ai carbonari é un omaggio ai mestieri a rischio oblio. La foto venne realizzata nel 2016 in occasione di un documentario confezionato da Caracciolo per LaC Tv. Il gioco di contrasti tra bianco e nero rende l’immagine ancor più comunicativa a testimonianza della fatica di un lavoro portato avanti da generazioni.

Un'altra incredibile storia riguarda invece l'ultimo brigante. In occasione di un documentario girato a Longobucco nel 2019, Caracciolo ha raccontato la vita di Ottavio Forciniti, l'uomo che vive in solitudine tra le montagne della Sila Greca. Il premio tributato da Parigi non è che l'ennesimo riconoscimento per il professionista calabrese: «Sono onorato di portare la Calabria fuori dai confini nazionali, anche perchè non è facile competere e confrontarsi con altri fotografi che propongono immagini e scenari da tutto il mondo. Spero di contribuire a dare una immagine pulita e autentica della nostra straordinaria terra» ha brevemente commentato nel ringraziare i giudici del concorso, l'editore di LaC Tv Domenico Maduli, il direttore editoriale Maria Grazia Falduto, il direttore responsabile Pino Aprile e tutta la redazione del network.