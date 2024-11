Il 24 maggio 2019, si è conclusa all’Università di Roma Tor Vergata la VII edizione di IG4U Challenge, la competition di Business Game ideata e promossa dai Corsi di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale del Politecnico di Bari e delle Università della Calabria, Catania, Federico II e Parthenope di Napoli, Palermo, Roma “Tor Vergata”, Salento e Salerno. Grande entusiasmo e partecipazione da parte dei 45 laureandi in Ingegneria Gestionale, che divisi in team, hanno avuto la possibilità di sperimentare round dopo round le proprie capacità gestionali, decisionali, relazionali.





Ad osservare le loro capacità comunicative, di problem solving e team working, otto importanti aziende mentor: Acciai Speciali Terni, Engineering, EY, Fincantieri, Gucci, Lipari, Rai e Unicredit.La competition ha visto un testa a testa tra le diverse Università; la sfida si è conclusa con la vittoria del team dell’Università della Calabria (composto da Elisa Bazzarelli, Domenico Gidari, Ida Spadafora, Vincenzo Straffalaci e Raffaele Vaccaro), supportato dal docente Stefano Giordani, i quali si sono dimostrati preparati, competitivi e in grado di lavorare efficacemente in gruppo. Sul podio anche l’Università di Palermo e l’Università di Salerno rispettivamente al 2° e 3° posto. La prova di IGRanking, è stata invece vinta da Giovanni Favara, dell’Università degli Studi di Palermo, grazie alle migliori risposte date ad una batteria di domande focalizzate sui contenuti del corso di laurea in Ingegneria Gestionale.Partner tecnico–organizzativo del progetto è Artémat, una delle principali realtà in Italia nell’ambito della progettazione e sviluppo di business game per il training, il recruitment e l’employer branding.

Il prossimo appuntamento, maggio 2020, si terrà all’Università del Salento, per l’VIII edizione di IG4U Challenge, evento diventato un concreto trampolino di lancio per l’inserimento lavorativo dei giovani laureati in importanti aziende multinazionali.



IG4U, la competition in Business Game

IG4U, nata proprio su iniziativa di Unical nel 2013, è cresciuta nel tempo e si consolida come evento di grande successo in grado di far incontrare direttamente domanda e offerta di lavoro qualificato, mettendo in contatto i migliori laureandi con importanti aziende nazionali e internazionali. Eppure «è solo una delle tante iniziative che il nostro CdS ha messo in campo per favorire il placement degli ingegneri gestionali targati Unical», precisa la professoressa Guerriero che annuncia che il prossimo anno accademico sarà ancora caratterizzato da nuove sfide.