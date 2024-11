«In questo momento di difficoltà, l’impegno dell’Unicef Italia non si ferma. Oggi in occasione della festa del papà vogliamo dedicare questa giornata a tutti i genitori che stanno affrontando l’emergenza coronavirus con grande responsabilità, in particolare a tutti i papà medici, infermieri e il personale impiegato nelle strutture sanitarie, i volontari, che lavorano senza sosta per proteggere la salute di tutti noi», ha dichiarato Francesco Samengo, presidente dell’Unicef Italia.



«Come Unicef Italia promuoviamo una corretta informazione sul coronavirus attraverso i nostri canali di comunicazione; inoltre, abbiamo realizzato sul sito www.unicef.it/coronavirus una serie di proposte e suggerimenti per parlare con i propri bambini e svolgere insieme attività creative. Spiegare un’emergenza di questa portata ad un bambino non è semplice, ma con piccoli accorgimenti è possibile riuscire a comunicare con un linguaggio adeguato e fornire strumenti utili a gestire questa situazione”, ha continuato Francesco Samengo, presidente dell’Unicef Italia.



Le proposte disponibili comprendono: suggerimenti e consigli su come parlare ai bambini del Covid-19; istruzioni per realizzare l’acquario sostenibile, l’orto in casa, il percorso a ostacoli, il lenzuolo magico, la sagoma umana; un piccolo libro da scaricare e stampare sui diritti dei bambini; un libro da scaricare e stampare per disegnare e colorare; Fiabe sonore al tempo del Coronavirus: tratte dal libro “L’lsola degli Smemorati”, scritto per l’UNICEF dalla grande autrice e Goodwill Ambassador Banca Pitzorno, ispirato alla Convenzione sui diritti dell’infanzia e l’adolescenza; consigli per mantenere mente e corpo sani; “La filastrocca sul Coronavirus” del grande scrittore per l’infanzia e amico dell’Unicef, Roberto Piumini».