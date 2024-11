L’Unical nella top 100 della classifica stilata dal Times Higher Education (The) Young University Rankings 2019. In totale sono 11 gli istituti accademici italiani presenti nelle prime 150 posizioni

L’Università della Calabria è fra le migliori 100 giovani università del mondo, cioè fra quelle nate meno di 50 anni fa.

L’Ateneo di Arcavacata si colloca infatti al 98° posto della classifica stilata dal Times Higher Education (The) Young University Rankings 2019 in cui nella top 150 compaiono altre 11 università italiane.

Le italiane

Fra esse settima è la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che si colloca così entro le prime dieci della classifica. Seguono al 23° posto la Vita e Salute - San Raffaele di Milano, le Università di Verona (73°) e Bolzano (77°) e ancora Milano Bicocca (82°), Roma Tre (86°), il Politecnico di Bari (88°), quindi l’Università della Calabria (98°) e quella di Brescia (108°), l'Università Politecnica delle Marche (128°), Roma Tor Vergata (137°) e l’università di Udine (149°).

In testa al ranking c’è l'Università di Hong Kong di Scienza e tecnologia, seguita dal Politecnico di Losanna e dall'Università Tecnologica di Nanyang, di Singapore.

Gli indicatori

Per stilare questa classifica, gli analisti del Times Higher Education Young University Rankings 2019 hanno valutato le attività di formazione e ricerca di ciascun ateneo attraverso il numero e il prestigio delle pubblicazioni e il relativo numero delle citazioni, il trasferimento tecnologico, l'apertura internazionale. Questi, insieme ad altri indicatori, sono stati ponderati per riflettere le speciali caratteristiche delle istituzioni universitarie più giovani.

La notizia è stata salutata con soddisfazione dal rettore Gino Mirocle Crisci. Un’altra importante affermazione per l’Unical, per la verità non nuova ai riconoscimenti internazionali, e quindi per tutti i suoi docenti, i ricercatori e i suoi studenti.