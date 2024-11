L’Effige della Vergine della Madonna di Czestochowa “tanto cara a Giovanni Paolo II”, subito dopo la Santa Messa delle ore 18.30 di oggi, officiata dall’Arcivescovo di Reggio Calabria Giuseppe Fiorini Morosini, verrà posizionata nella navata destra della Basilica Cattedrale adiacente alla Cappella della Madonna di Capocolonna.

Un ponte tra i due popoli

Sarà il simbolo di ponte per due popoli lontani ma uniti nella fede e che potrà aprire le porte del turismo religioso. La consegna della preziosa Icona è avvenuta un anno fa per mano dell’Arcivescovo Metropolita di Czestochowa, Depo Waclaw, nel Santuario di Jasna Gòra, al maestro orafo Michele Affidato. Una copia fedele dell’icona della Madonna Polacca donata alla Chiesa Crotonese “come segno di amicizia tra i Popoli” e gratitudine per il gemellaggio e per quanto realizzato da Affidato per la Madonna di Czestochowa.