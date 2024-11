Un percorso intrapreso e concluso insieme quello di Loredana Ambrosio e della figlia Francesca Pecora, affetta dalla sindrome di Down. Madre e figlia hanno discusso insieme la tesi di lauea in Comunicazione e Dams all'Università della Calabria di Rende.

Il rettore dell'Unical, Gino Mirocle Crisci, ha voluto premiare le due neolaureate con una pergamena ricordo, definendole "due donne speciali” e ricordando come "sia indispensabile avere tenacia e motivazione per affrontare qualsiasi percorso di studi universitario e ancora di più in una situazione di difficoltà". Il Rettore, nella stessa occasione, ha consegnato il tesserino d'iscrizione alla prima matricola dell'Anno accademico 2018-2019 dell'Università della Calabria, Bernardette Mancuso, che seguirà il corso di laurea in Scienze dell'educazione.