Apertura in grande stile quella della XIX edizione del Magna Graecia Film Festival che ha registrato una grande presenza di pubblico. C’era attesa per l’avvio della kermesse ideata da Gianvito Casadonte e c’era grande attesa per i super ospiti della serata: Il Volo. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si sono esibiti sul palco, con tre brani che li hanno resi celebri in Italia e nel mondo. Dopo L’estasi dell’ora di Ennio Morricone e Grande Amore, brano che li ha resi celebri e gli permise di vincere il Festival di Sanremo nel 2015, il trio si è esibito con Nessun dorma la celebre romanza della Turandot di Giacomo Puccini. Ai tre e al loro manager, Michele Torpedine, è stata consegnata la Colonna d’Oro, divenuto vero e proprio simbolo del Magna Graecia Film Festival e realizzata dal maestro orafo Michele Affidato.

Sono anni che il maestro Affidato realizza la scultura per questo importante evento, raccontando, attraverso questa creazione, la storia e la cultura di un’intera terra. Colonna d’argento invece è stata consegnata a Sara Lazzaro, protagonista della Serie tv Doc. Ma il Magna Grecia Film Fest non si ferma qui. Continua, infatti, l’attesa nel capoluogo di Regione calabrese, per i due ospiti internazionali: John Landis e Richard Gere che riceveranno la Colonna d’Oro alla carriera realizzata da Affidato.