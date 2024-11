La serata si aprirà con l’imprenditore e scrittore Oscar Farinetti, fondatore della catena Eataly. Sul palco anche Federica Pagliaroli, conosciuta per il ruolo nella popolare fiction Sara Luparini

Terza giornata, domani - lunedì 31 luglio 2023 – del Magna Graecia Film Festival, il festival delle Opere Prime e Seconde diretto da Gianvito Casadonte, alla sua ventesima edizione, che si tiene a Catanzaro fino al 5 agosto.



La serata sul palco dell’Arena Porto di Catanzaro si apre con la conversazione con l’imprenditore e scrittore Oscar Farinetti. Fondatore della catena Eataly, Farinetti è stato insignito del Premio Scanno per l'alimentazione, per aver dimostrato di saper coniugare attività imprenditoriale ed attenzione verso l'ambiente e il sociale e del Premio America della Fondazione Italia USA. A ricevere la Vela del successo - realizzata dalla Gioielleria Megna di Catanzaro - è Federica Pagliaroli, scoperta della settima stagione della popolare fiction di Rai1 Che Dio ci aiuti, nella quale l’attrice e ballerina romana interpreta il personaggio di Sara Luparini.

Durante la serata, la proiezione del trailer di Dakar 20.23 La Sfida per la regia di Claudio Cavilotti che racconta gli aspetti tecnici ed umani dei piloti impegnati nell’affascinante rally tenutosi in Aurabia Saudita. Il regista è ospite della kermesse con Sandro Donato Grosso, inviato speciale di Sky Sport Italia che ha condotto il docufilm.

A seguire, la proiezione di La prima regola diretto da Massimiliano D’Epiro, in concorso al Festival nella categoria “Opere prime e seconde italiane”. Un lavoro che riflette sull’importanza dell’integrazione e dell’educazione oggi, raccontando le vicende di Gabriele, un giovane professore, che si ritrova a fare lezioni di recupero in una scuola di periferia e riesce pian piano a guadagnare – sia a livello didattico che umano – la fiducia dei suoi studenti. Tra i protagonisti Darko Peric, che presenterà il film al pubblico del festival. L'attore serbo naturalizzato spagnolo ha vestito i panni dell'indimenticabile personaggio di Helsinki de La casa di carta, serie televisiva di successo spagnola distribuita da Netflix.

Nella seconda location del festival, al Chiostro del San Giovanni di Catanzaro, alle ore 21:00, il regista Armin Ferrari presenta in una video-introduzione il suo film A noi rimane il mondo, in concorso al Festival nella sezione “Opere prime e seconde documentari”. Un’esplorazione delle ramificazioni culturali del collettivo letterario militante italiano Wu Ming e del suo impegno nel plasmare una diversa narrazione degli ultimi vent’anni di contro cultura e lotta politica. Segue la proiezione di Houria- La voce della libertà, opera seconda di Mounia Meddour e in concorso al Festival nella sezione “Opere prime e seconde internazionali”. Un inno al corpo, alla libertà di danzare e di vivere il mondo secondo le proprie regole raccontato attraverso la storia della ballerina algerina Houria che riuscirà ad affrontare il trauma subito grazie al sostegno di una tenace comunità di donne.