La vicepresidente della Camera, Mara Carfagna, oggi al liceo scientifico di Reggio Calabria “Leonardo Da Vinci” per partecipare all’incontro “Cultura legalità e idee imprenditoriali quali fonti di riscatto al sud”. Una visita per dimostrare la vicinanza dello Stato agli studenti calabresi: «Le Istituzioni devono sostenere gli studenti - ha affermato la vicepresidente Carfagna - e creare le condizioni affinché i giovani formati con percorsi di questa qualità possano poi trovare, qui a casa loro, possibilità e opportunità di lavoro».



All’incontro hanno presenziato il senatore Marco Siclari, i deputati Jole Santelli e Francesco Cannizzaro, il presidente del consiglio regionale Nicola Irto. A fare gli onori di casa la dirigente Giusy Princi. Nel corso della manifestazione sono state presentate al pubblico le divise ufficiali della scuola che indosseranno gli studenti durante gli impegni di rappresentanza dell’istituto. Una creazione nata dall’impegno degli stessi studenti e resa possibile grazie alla preziosa collaborazione del maestro Orafo Gerardo Sacco e della sartoria “Elida Boutique” di Reggio Calabria, entrambi presenti all’evento.



«Quella di oggi - ha dichiarato la dirigente Princi - è una bellissima pagina per la storia del nostro liceo. Ci inorgoglisce la presenza qui oggi di alti rappresentanti istituzionali venuti ad omaggiare l’eccellenza del nostro istituto e dei nostri ragazzi i quali si sono distinti anche a livello internazionali in tantissimi campi come quello scientifico ed umanistico».





“Il centrodestra correrà unito”

Non sono mancate, durante la visita della vicepresidente della Camera, le questioni politiche. La Carfagna, a margine dell’incontro, ha ribadito ai giornalisti che per le prossime regionali c’è la volontà di tenere unito il centrodestra, nonostante Forza Italia al Governo sia all’opposizione e non sempre sposi le iniziative della Lega. «Noi non crediamo nel partito unico di centrodestra, ma crediamo nel centrodestra unito. Continuiamo – ha dichiarato la Carfagna - a credere nella necessità di ricostruire il centrodestra; naturalmente a livello nazionale la Lega ha fatto un’altra scelta, una scelta che non condividiamo anche perché molto spesso è una scelta che va contro l’interesse del Paese».