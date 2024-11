Si tratta della prima pubblicazione dell’attivista lametino. Scopo è dimostrare come l’esito di una guerra sia stato determinante per lo sviluppo dell’antica Grecia

È stato pubblicato da Link Edizioni il saggio storico Maratona. La battaglia della corsa, del lametino Igor Colombo, con questo libro alla sua prima pubblicazione.

Partendo dal sacro principio intellettuale che una guerra è sempre sbagliata perché causa di morte anche di civili innocenti, l’intento del lavoro in queste pagine è solo rivolto all’acquisizione storica, letteraria e spirituale di una battaglia che, se non avesse visto l’esito vittorioso degli ateniesi contro i persiani a Maratona, con molta probabilità il mondo non avrebbe mai conosciuto la civiltà e lo splendore dell’antica Grecia.