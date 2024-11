Un viaggio alla scoperta delle straordinarie bellezze della Calabria. Cinque località, cinque meraviglie. Sono quelle che abbiamo visitato nella prima settimana del format Sorridi Sei in Calabria, la trasmissione in onda su LaC Tv condotta da Cristina Iannuzzi (dal lunedì al venerdì alle ore 15).

Pizzo

La prima puntata è stata interamente dedicata a Pizzo, sulla Costa degli dei. Protagonista la Città della pace e del gelato, la città del mare cristallino e delle bianche spiagge.



Una città ricca di tradizioni, di storia e di cultura. Di luoghi incantevoli e da scoprire. Da quelli più noti come la suggestiva chiesetta di Piedigrotta al castello Murat, fino ai luoghi meno conosciuti come la chiesa delle Grazie che custodisce un piccolo cimitero: i resti dei frati Alcanterini, scoperti a metà degli anni ’70, durante i lavori di restauro della sacrestia.

Ma non è il solo scrigno segreto. Le telecamere di Sorridi sei in Calabria sono entrate infatti per la prima volta nelle segrete del Castello Murat. (QUI LA PUNTATA INTEGRALE)

Melissa

Arroccata su una collina rigogliosa, ammantata dai vigneti. È un borgo ricco di storia, di cultura, di sapori, ma anche di gusto e di colori. Per Sorridi sei in Calabria siamo lungo la costa crotonese, siamo stati anche a Melissa. È un nome suggestivo che deriva dal greco bizantino e che significa «paese delle api», perché questa è una realtà che anticamente era conosciuta come la «città del miele». Ma Melissa oggi è molto di più. È una realtà che grazie alle sue bellezze, alle sue risorse e al suo turismo sta vivendo una lenta ma progressiva ripresa economica e demografica. (QUI LA PUNTATA INTEGRALE)

Roseto Capo Spulico

Un borgo mozzafiato. La nuova stagione di Sorridi Sei in Calabria, il format prossimamente in onda su LaC Tv condotto da Cristina Iannuzzi, ha fatto tappa a Roseto Capo Spulico, dove si fondono mare, patrimonio storico culturale e magnifici paesaggi (QUI LA PUNTATA INTEGRALE)

Trebisacce

La troupe capitanata da Cristina Iannuzzi ha fatto tappa anche a Trebisacce, la suggestiva cittadina al confine con la Basilicata. Un viaggio alla scoperta della storia e dei prodotti simbolo del territorio tra cui il biondo tardivo e il garum (QUI LA PUNTATA INTEGRALE)

Marina di Gioiosa

Siamo stati anche nella Locride, lungo la Costa degli Gelsomini, a Marina di Gioiosa Ionica. Località conosciuta per il suo mare cristallino, ma anche per il borgo ricco di siti storici e culturali. Come la suggestiva Torre Galea, la Torre della Spina, la chiesa di San Nicola di Bari, fino alle antiche vestigia del Teatro Greco Romano, edificato nel primo secolo avanti Cristo e scoperto per caso nel 1882.



A Marina di Gioiosa Ionica è anche possibile fare un’esperienza unica: incontrare i cavallucci marini. Ad organizzare le immersioni subacquee nelle splendide acque della Costa dei Gelsomini, è l’archeologa Roberta Eliodoro. Con un po’ di fortuna è possibile incontrare gli ippocampi che popolano le acque limpide e cristalline di Marina di Gioiosa. (QUI LA PUNTATA INTEGRALE)