Passeggiata tra le onde per un gruppo di ipovedenti. L’iniziativa viene tradizionalmente realizzata dalla Lega navale in sinergia con il Coni

Mare senza barriere alla Lega Navale di Crotone dove questa mattina si è svolta per la quinta edizione di 'Salpiamo con Omero', la tradizionale passeggiata con i pedalò per ipovedenti, promossa dalla sezione di Crotone della Lega in collaborazione con la delegazione Coni, Confcommercio Crotone, e la commissione nazionale sport dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti.

Tante le novità per questa edizione che ha visto fianco a fianco ipovedenti e normovedenti in una giornata all’insegna dell’integrazione e della solidarietà. La passeggiata tra le onde della costa crotonese ha preso il via verso le 9,30 del mattino, dallo specchio d’acqua antistante il Molo Sanità. Gli ipovedenti a bordo dei pedalò sono partiti alla scoperta delle bellezze del mare crotonese, attraverso delle ricetrasmittenti posizionate su ogni natante. Una volta rientrati a terra, hanno trovato ad aspettarli sulla spiaggia percorsi sensoriali e giochi di abilità, attività in cui anche i normovedenti si sono cimentati bendati, sfidandosi in gare tattili e olfattive.