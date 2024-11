VIDEO | Davanti ad 800 membri presentata la lista unitaria per il rinnovo della Giunta. L'intervista al gran maestro, Stefano Bisi

Conoscere per conoscersi. Capire per capirsi. E’ girato tutto attorno a questi concetti il quinquennio firmato Stefano Bisi alla guida del Grande Oriente d’Italia. La più numerosa istituzione massonica d’Italia rappresentata in Calabria dal Gran Maestro Onorario Ugo Bellantoni.

Tante iniziative

Sono stati anni lunghi e intensi per il numero uno del Goi e i fratelli delle logge sparse in tutto il Paese.

In questi cinque anni Bisi e la libera Muratoria del Grande Oriente hanno dovuto fare i conti con gli attacchi a più riprese di politica, stampa ed istituzioni. Soprattutto al Sud. Soprattutto in Calabria. Si ricorderà il sequestro degli elenchi degli iscritti disposto dalla Commissione parlamentare antimafia guidata a suo tempo da Rosy Bindi. Vicende che, tuttavia, e la riunione organizzata a Vibo Valentia alla presenza di oltre 800 fratelli lo ha dimostrato, non hanno intaccato il legame alla massoneria registrando addirittura una maggiore vicinanza agli ideali portati avanti dal Goi.

Lista unitaria

Il prossimo 3 marzo il Grande Oriente d’Italia vivrà le elezioni per il rinnovo della giunta della Gran Maestranza. In campo una lista unica. A guidarla ancora Stefano Bisi. Al suo fianco Antonio Seminario, Claudio Bonvecchio, Sergio Monticone, Marco Vignoni, Michele Pietrangeli e Giuseppe Trumbatore.