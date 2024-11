La città di Pitagora non poteva non ospitare il prestigioso convegno internazionale dedicato al calcolo numerico, teoria e algoritmi

Si svolgerà dal 15 al 21 giugno 2019 presso TH Le Castella Village Resort a Le Castella di Isola Capo Rizzuto (Crotone) il Convegno internazionale e Summer school, Numta 2019 - Numerical Computations: Theory and Algorithms. Le prime due edizioni di questo convegno triennale si sono svolte nel 2013 e 2016 sempre in Calabria. L’appuntamento, dedicato al tema “Calcolo numerico: Teoria e Algoritmi” è organizzato dall'Università della Calabria, Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (Dimes), in collaborazione con la Society for Industrial and Applied Mathematics (Siam - Stati Uniti) sotto il patrocinio del Comune di Crotone e con la sponsorship del Gruppo nazionale per il Calcolo Scientifico dell’INdAM, l’Istituto di Calcolo e Reti ad alte prestazioni, Cnr, la casa editrice internazionale Springer, la Società internazionale di ottimizzazione globale (Iogo) e l’Associazione internazionale della Matematica e Calcolatori per la simulazione (Imacs).

«Si tratta di un convegno internazionale - spiega una nota - che vedrà riuniti più di 200 ricercatori da 30 paesi del mondo e avrà come oggetto il calcolo numerico sia sulle piattaforme tradizionali che innovative. Nel corso del Convegno verrà dato spazio sia ai metodi matematici affermati (per la risoluzione delle equazioni differenziali, ottimizzazione) che ad una nuova metodologia di calcolo con le quantità infinite ed infinitesime sul supercalcolatore sviluppato e brevettato proprio all’Unical sotto la guida del professor Yaroslav Sergeyev che, tra le altre cose, è il Chairman dell’evento». Questo nuovo metodo, assolutamente rivoluzionario rispetto all’impostazione tradizionale del calcolo scientifico, viene insegnato - si fa rilevare - presso le università di Gran Bretagna e degli Stati Uniti ed è stato già insignito da diversi premi internazionali tra i quali il Premio Internazionale Khwarizmi del Governo dell’Iran (2017) ed il Premio internazionale Pitagora per la Matematica della città di Crotone (2010). Durante il convegno Numta 2019 verranno assegnati due premi ai ricercatori di fama internazionale ed un premio per la migliore presentazione scientifica fatta da un giovane ricercatore.