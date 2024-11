Per il Liceo Scientifico, matematica e fisica. Per il Classico, greco e latino. Sono le materie che saranno oggetto della seconda prova scritta dell'esame di Maturità 2020. Le ha comunicate il ministero dell'Istruzione. Diritto ed Economia politica e Scienze umane le materie della seconda prova scritta della Maturità per il Liceo delle Scienze umane, ?opzione Economico-sociale.



Le materie della seconda prova scritta dell'esame di maturità per gli studenti degli istituti professionali sono invece Laboratorio di servizi enogastronomici-cucina e Scienza e Cultura dell’alimentazione per l’indirizzo Enogastronomia e ospitalità alberghiera, articolazione Enogastronomia.



All’Istituto per i Servizi per l’agricoltura, i ragazzi avranno Valorizzazione delle attività produttive e legislazione di settore ed Economia agraria e dello sviluppo territoriale. Al Tecnico per il Turismo ci saranno Discipline turistiche e aziendali e Lingua inglese. Al Tecnico indirizzo Informatica, Sistemi e reti e Informatica. Niente sorteggio fra le buste per la prova orale dei maturandi.



Al momento dell’inizio della prova, la commissione sottoporrà uno spunto al candidato, che rappresenterà, comunque, solo un momento di avvio del colloquio. Il ministero dell'Istruzione conferma che il lavoro dei commissari si baserà su quanto studiato dagli studenti nel loro percorso: farà fede il documento predisposto dai docenti di classe.