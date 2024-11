Tropea in gara con altre cinque località come migliore destinazione italiana di mare. È quanto proposto dal portale statunitense Vrbo (nuovo nome del colosso delle vacanze Homeaway) con il suo “Destinazione family friend 2020”, importante competizione per identificare le destinazioni più adatte ad una vacanza in famiglia. Tropea, unica calabrese a partecipare, gareggia contro Cefalù (Sicilia), Gallipoli (Puglia), Jesolo (Veneto), Rimini (Emilia Romagna), e San Benedetto del Tronto (Marche).

«Secondo un sondaggio effettuato sulle famiglie italiane – si legge sul portale -, queste sono le principali caratteristiche che queste prendono in considerazione quando scelgono una destinazione balneare: pulita e ben mantenuta (la spiaggia, il mare, ecc.); impianti sanitari (docce, bagni con fasciatoi, ecc.); aree ricreative per tutte le età (campi da gioco, giardini, rampe per skateboard, piscina, ecc.); sicurezza in spiaggia (bagnini, area di nuoto protetta, posti di pronto soccorso, ecc.); ambiente sano (nessun cattivo odore, nessun inquinamento, ecc.); possibilità di passeggiata sul lungo mare (aree pedonali, passerelle)».

Per votare è sufficiente andare su https://www.vrbo.com/it-it/info/destinazione-family-friendly-2020/ selezionare la meta preferita e seguire le istruzioni riportate.