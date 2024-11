Il regista Giancarlo Cauteruccio nelle repliche del 5 e dell'8 giugno 2018 intende dedicare l'installazione vivente a Soumaila Sacko, il ragazzo di 29 anni proveniente dal Mali assassinato a San Calogero in Calabria. L'opera contemporanea 'Infinita tenebra di luce' commissionata dal Maggio Musicale Fiorentino al compositore Adriano Guarnieri per il LXXXI Festival è andata in scena al teatro Goldoni di Firenze in prima mondiale assoluta lo scorso 3 giugno con grande successo di pubblico.(ANSA)

LEGGI ANCHE: Migrante ucciso a San Calogero. Alta tensione alla tendopoli di San Ferdinando

Il migrante ucciso a San Calogero era un attivista del sindacato

Colpi di fucile contro tre migranti: un morto. Tentavano di prelevare delle lamiere