L'ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, sarà il 13 maggio prossimo all'università La Sapienza di Roma per parlare agli studenti dell'esperienza di Riace, del «cammino di rinascita di un paese abbandonato», invitato ad un seminario organizzato dal Dottorato in Storia, Antropologia, Religioni. Il due volte sindaco del comune reggino, sospeso dopo l'avvio dell'inchiesta Xenia condotta dalla procura di Locri sui presunti illeciti nella gestione dell'accoglienza dei migranti a Riace, e ora candidato come consigliere comunale alle amministrative del 26 maggio, si confronterà con gli studenti sul tema “Convivenze - Il senso dei luoghi e il senso degli altri. Riace da condividere”. Con Mimmo Lucano interverrà Vito Veti, docente di Antropologia culturale all'Università della Calabria.