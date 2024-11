Per celebrare il centenario della nascita di Mimmo Rotella, uno dei maggiori esponenti della scena artistica italiana della seconda metà del XX secolo, appartenente al movimento del Nouveau rèalisme e della Pop art internazionale, è stata messa in piedi una mostra che si intitolerà "Mimmo Rotella in città". Verrà allestita a Catanzaro per celebrare il centenario della nascita dell'artista (1918-2006) e sarà inaugurata domenica 7 ottobre nella Casa della Memoria, dimora del padre del "decollage", divenuta museo, restaurata e aperta dall'artista nel 2005.

La rassegna durerà fino al 31 gennaio del 2019 ed è promossa dalla Fondazione Mimmo Rotella, istituita dall'artista nel 2000, e dall'associazione Mimmo Rotella Institute, creata da Inna e Aghnessa Rotella, le due eredi dell’artista, con il supporto della Regione Calabria. L'allestimento, studiato per adattarsi agli spazi della Casa della Memoria, mostrerà in modo chiaro il rapporto tra Rotella e le città nelle quali ha vissuto e che ha attraversato nei numerosi viaggi. Luoghi che hanno contribuito ad arricchire la sua esperienza umana e artistica. Lungo le vie della città natale dell'artista sarà inoltre apposta una speciale segnaletica per indicare gli angoli urbani che conservano la memoria dell'artista.

