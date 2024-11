Il giornalista e scrittore a Cosenza per presentare un libro, commenta la delicata fase politica nazionale

Gremita la sala della Feltrinelli per l'incontro con Giampiero Mughini, a Cosenza per presentare il suo libro sul sessantotto parigino. Il titolo Era di Maggio – Cronache di uno psicodramma, edito da Marsilio, riporta alla mente quelle giornate memorabili vissute all’ombra della Torre Eiffel dal giornalista catanese, in quel periodo nella capitale d'Oltralpe con in tasca una laurea in lettere e la specializzazione in letteratura francese. L’appuntamento, organizzato dalla Fondazione Premio Sila è stato introdotto da Enzo Paolini. Sono intervenuti Antonlivio Perfetti e Marta Petrusewicz. Mughini, nell'intervista realizzata da Salvatore Bruno, non rinuncia a commentare, con il suo stile colorito, il nascituro governo gialloverde.