Il direttore Malacrino: «Occasione per un'esperienza straordinaria di conoscenza e crescita dell'identità culturale calabrese»

Sarà aperto sia a Pasqua che a Pasquetta il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria.

Il Museo potrà essere visitato nei due giorni di festa, con orario regolare, dalle 9 alle 20 (ultimo ingresso alle ore 19.30). L'ingresso è gratuito per tutti la domenica di Pasqua, grazie all'iniziativa promossa dal Mibact #domenicalmuseo. Il 2 aprile, invece, si entra al costo ordinario del biglietto: 8 euro intero e 6 euro ridotto.

«Cittadini e turisti - è detto in un comunicato del Museo - potranno ammirare le splendide testimonianze della storia della Calabria, lasciandosi emozionare dai meravigliosi Bronzi di Riace e dai numerosi eccezionali reperti della collezione permanente».

«Il nostro Museo - ha detto il direttore del Museo, Carmelo Malacrino - si apre ai visitatori per uno speciale viaggio nella Calabria antica, dalla preistoria alla tarda età romana. È l'occasione per un'esperienza straordinaria di conoscenza e di crescita in consapevolezza dell'identità culturale calabrese».