Sarà l’Orchestra sinfonica della Radio nazionale Ucraina di Kiev ad aprire il nuovo anno della 44° Stagione concertistica “L’Hera della Magna Grecia”, promossa dalle Beethoven Acam. L’evento si terrà domenica 5 gennaio, alle ore 11.30, all’Auditorium dell’Istituto Pertini di Crotone.

«Attraverso la musica vogliamo iniziare questo 2025 con messaggio di pace. Crotone – affermano la presidente di Beethoven Acam, Maria Rosa Romano, e il direttore artistico, Fernando Romano – diventa protagonista di un evento che unisce note e speranza. Avremo l’onore di ascoltare l’Orchestra diretta dal maestro Volodymyr Sheiko».

L’Orchestra Sinfonica della Radio Nazionale Ucraina vanta oltre 85 anni di attività e di grandi successi in tournée realizzate in tutto il mondo. Fondata il 5 ottobre 1929, con 45 musicisti stabili che proposero al pubblico di Kharkov (la precedente capitale dell’Ucraina) un ciclo con le sinfonie ed i poemi sinfonici composti da Cajkovskij. In seguito, l’Orchestra si trasferì a Kiev e i musicisti stabili divennero 60. La Ukrainian radio symphony orchestra di Kiev è stata diretta dai più importanti direttori russi, tra cui Oleg Klimov a Gennadij Rozhdestvenskiy, distinguendosi per il suo impegno nella conservazione e valorizzazione delle tradizioni musicali dell’Europa orientale. Con oltre 10mila incisioni di composizioni orchestrali, effettuate a Kiev in uno dei più grandi studi di registrazione d’Europa, il suo archivio rappresenta un tesoro culturale di rilevanza mondiale.

Dal 2005, il maestro Volodymyr Sheiko è direttore principale e direttore artistico della Ukrainian Radio Symphony Orchestra di Kiev. Sotto la sua guida, l’ensemble si è esibita nelle più prestigiose sale da concerto internazionali, consolidando la sua fama e il suo prestigio a livello mondiale. Con il concerto dal titolo “Da Rossini a Strauss” domenica si esibirà nella città pitagorica.

La stagione concertistica “L’Hera della Magna Grecia” è finanziata dal Ministero Mic - Dipartimento dello Spettacolo, dalla Regione Calabria.