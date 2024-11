A Saracena torneranno i fucarazz, la fiaccolata, i ritrovi negli slarghi e nelle strade. Una devozione intima e singolare, di popolo, che rappresenta la comunità intera che dopo gli anni di pandemia e la forma ridotta dello scorso anno torna, domenica 19 febbraio, a celebrare il santo patrono San Leone.

Una festa unica nel suo genere, che fonde identità e storia, devozione e spiritualità, musica e folklore, cibo e vino, in un mix travolgente che diventa una festa identitaria ed un forte attrattore culturale e antropologico. Solo la pandemia ha fermato questa esperienza di popolo che oggi ritorna nello stile tradizionale e raccoglie Saracena attorno alla chiesa di San Leone vescovo e la dissemina poi nei vari punti della città dove il popolo fa festa insieme ai tanti turisti, curiosi e appassionati di identità popolare che arrivano da ogni dove per immergersi nella festa patronale.

«Saracena ritorna a fare festa come si conviene per il santo patrono San Leone. Inutile dire quanto ci siamo mancata questa esperienza collettiva che per noi è un pezzo identitario straordinario del nostro essere saracenari. Tornare a celebrarla nella misura in cui siamo abituati da sempre è un motivo doppio di gioia. San Leone ha con il popolo di Saracena – ha commentato il sindaco, Renzo Russo – un legame indissolubile che nei secoli si è consolidato tra fede e ritualità che bisogna venire a vivere in prima persona – ha aggiunto invitando tutti a partecipare – per coglierne la vera e intima essenza».

«La festa di San Leone - ha concluso il sindaco, Renzo Russo - è parte del nostro patrimonio culturale e tradizionale, è testimonianza vera del legame profondo di un popolo con la sua storia e la sua intimità più verace e profonda che diventa patrimonio condiviso».