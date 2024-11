Si alza il sipario sulla 54ma edizione del Settembre Rendese. Il cartellone è stato presentato in conferenza stampa al Museo del Presente, dal sindaco Marcello Manna insieme all'assessore regionale Franco Rossi. La kermesse di fine estate, tra le più longeve a livello nazionale, si propone come contenitore culturale di appuntamenti musicali, artistici, teatrali ed enogastronomici.

Non solo concerti

L'apertura ufficiale coinciderà, il 13 settembre, con l'inaugurazione della mostra concorso Geni Comuni, ideata da Luigi Le Piane, con il coinvolgimento di 70 artisti italiani ed esteri. Si guarderà poi al panorama musicale italiano con il concerto dei Boomdabash, il 18 settembre in Piazza Kennedy alle 21,30. Nel successivo fine settimana il Settembre Rendese si sposterà nel centro storico per ospitare, in Piazza degli Eroi, tre appuntamenti di qualità. Si comincia venerdì 20 settembre con Bungaro, uno dei più apprezzati autori, definito l'artigiano delle canzoni per la qualità e l'eleganza dei suoi brani. Sabato 21 invece, si esibirà Antonella Ruggiero, storica voce dei Matia Bazar, mentre domenica 22 salirà sul palco Giorgio Conte. Il 26 settembre, in Via Rossini, ci sarà un importante evento live con gli Stadio. Otre ai concerti però, il programma prevede anche due spettacoli teatrali del Centro Rat: il Piccolo Principe e il musical Mamma Mia, ed uno della compagnia Scena Verticale: Va pensiero che io ti copro le spalle. Prevista anche la seconda edizione dello showcooking Degustando Rende, in calendario il 20 settembre. Infine, da segnalare la sezione dedicata allo sport e all'associazionismo coordinata da Giorgio Porro, presidente della polisportiva Olimpia, il cui programma culminerà il 28 settembre con la Notte Bianca dello sport. La sintesi degli appuntamenti nell'intervista al direttore artistico Marco Verteramo.