Quest'anno sono stati tantissimi i bimbi che, accompagnati dai loro genitori, hanno preso parte ai laboratori pomeridiani riscoprendo un'antica e suggestiva tradizione. Tutto ormai pronto per la processione di domani sera alle 22.00

È ormai tutto pronto a Davoli superiore per l'atteso appuntamento con la Naca del venerdì santo. Una tradizione che risale al 1600 circa e che attira migliaia di fedeli provenienti da tutta la regione. Il rito è infatti originale e unico nel suo genere: la culla di Gesù viene accompagnata, oltre che dalla Madonna, da una processione composta da una settantina di abeti portati a spalla da fedeli, grandi e piccoli, e illuminati da circa cinquemila lumini realizzati dai giovani del luogo che si mettono a lavoro già dal mese di gennaio.

E mai come quest'anno tanta è stata la partecipazione di giovani e giovanissimi: molti sono stati i bambini infatti che, accompagnati dai loro genitori, hanno preso parte ai laboratori pomeridiani riscoprendo un'antica e suggestiva tradizione e allo stesso tempo dando vita a piacevoli momenti di gioco e condivisione.

I lampioni sono realizzati artigianalmente con materiali di riciclo, in alcuni casi donati da aziende locali, così come gli abeti, offerti dall'azienda agricola La Foresta, che una volta archiviata la processione vengono riutilizzati per la produzione di pellet. Dunque domani, a partire dalle 22.00, il cuore del centro storico di Davoli tornerà ad illuminarsi di fede e speranza.