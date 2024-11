Avviato il processo di beatificazione di Natuzza Evolo, gioia e commozione a Paravati (VV). L’annuncio è arrivato davanti a migliaia di fedeli dal vescovo Luigi Renzo nel corso dell’annuale celebrazione per l’anniversario dell’arrivo della statua della Vergine Maria apparsa alla mistica. La Congregazione per la Dottrina della fede ha dato l'ok all'avvio del processo di beatificazione di Natuzza Evolo. Tutto questo nel racconto del videoreporter Saverio Caracciolo che andrà in onda domani 13 novembre, alle 13:30 e alle 20:00 su LaC tv canale 19 digitale terrestre e in streaming su lactv.it