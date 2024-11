Un concerto per celebrare l’intitolazione dell’Auditorium del Conservatorio “Pyotr Ilych Tchaikovsky” di Nocera Terinese. La cerimonia si è svolta ieri giovedì 4 aprile, in occasione dell’anniversario di nascita del professor Saverio Arlia, fondatore del Conservatorio e recentemente scomparso. Proprio nella sala intitolata al fondatore dell’Istituto musicale si è esibita l’Orchestra di “Saverio Arlia Wind Orchestra”, diretta dal maestro Cettina Nicolosi. Alla cerimonia ha preso parte la vicepresidente della Giunta Regionale Giusy Princi che successivamente ha visitato anche l’ex Convento dei Frati cappuccini insieme al sindaco di Nocera Terinese Saverio Russo accompagnato da diversi componenti dell’amministrazione comunale.

Per il maestro Filippo Arlia, già direttore del prestigioso Ateneo, è stata «una giornata particolare, ricca di emozioni ma anche di ricordi intensi. Molti anni fa una brillante intuizione, accompagnata da una forte passione, ha consentito di avviare il percorso che ci ha portati fino a qui e cioè all’istituzione del Conservatorio».

«Sono stati anni lunghi e spesso difficili – ha detto ancora Arlia – ma tutto è sempre stato spinto dalla determinazione di mio padre che ha creduto, con tenacia, nella realizzazione di questo sogno. La sua passione per la musica, l’ottimismo con cui ci ha sempre spronato, la capacità di coinvolgere e fare squadra sono tratti distintivi di una personalità che è stata in grado di diventare una figura di rilievo non solo per Nocera Terinese ed il suo Conservatorio ma per l’intero mondo musicale e culturale calabrese».

Il primo cittadino del comune del Catanzarese ha voluto ringraziare la vicepresidente Princi per aver preso parte alla cerimonia, il maestro Filippo Arlia e il maestro Cettina Nicolosi. «Il Conservatorio è ormai una realtà a Nocera e vogliamo che cresca sempre più. La nostra amministrazione cercherà di collaborare e partecipare attivamente a tutte le manifestazioni e agli spettacoli che l’istituto musicale intende realizzare».

«È stato un onore oggi accompagnare la vicepresidente regionale Giusy Princi nel Convento dei Frati Cappuccini di Nocera Terinese e farle assaporare la ricca storia di Nocera - ha continuato il sindaco Russo -. Attraverso le mura di questa antica struttura, abbiamo potuto condividere la nostra passione per la nostra comunità e discutere dei progetti futuri che l'amministrazione è determinata a realizzare. Con il suo sostegno e la nostra determinazione, possiamo guardare al futuro con fiducia e ambizione. Grazie per aver condiviso questo momento con noi e per il vostro continuo supporto».