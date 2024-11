Per gli amanti dell’illustrazione avviati gli iter formativi di pittura digitale e concept art. Mentre per i giovani scrittori, quest’anno, disponibile quello di sceneggiatura

Sono aperte le iscrizioni a tutti i corsi di Nero Su Bianco, la scuola di arti visive calabrese che, da ormai tre anni, forma giovani illustratori e fumettisti seguendoli lungo un percorso di studi completo.

I corsi

La scuola, riferisce una nota stampa, ha presentato ufficialmente tutti i nuovi corsi lo scorso 10 settembre nella sede di Rende. Le iscrizioni rimarranno aperte per le prossime settimane fino al momento di attivazione dei corsi, previsto per i primi di ottobre. Agli ormai storici percorsi di fumetto, si aggiungerà quest’anno il corso di sceneggiatura che ha come obiettivo quello di preparare giovani scrittori alla stesura di storie pronte per essere disegnate dai colleghi fumettisti.

Coloro che amano l’illustrazione e la pittura, invece, potranno optare per i corsi di Pittura Digitale (digital painting) e Concept Art. Il primo guiderà gli artisti alla scoperta dell’arte digitale, con l’impiego di software specializzati, tavolette grafiche e display interattivi. Il secondo, Concept Art, esplorerà il concepimento e la creazione, a livello tecnico, di disegni e illustrazioni secondo quelle che sono le richieste tipiche dei marcati del cinema e del videogioco.

Iscrizioni

È possibile iscriversi anche ai corsi di disegno per principianti, pensati per chi vuole iniziare adesso il suo viaggio nel mondo dell’arte. Per questo Nero Su Bianco ha pensato a due indirizzi, uno dedicato ai bambini e l’altro pensato per gli adulti.

La scuola si rivela dunque il luogo ideale anche per chi vuole imparare a tenere in mano una matita, scoprendo tutti i segreti dell’anatomia, della prospettiva e degli strumenti che devono diventare cari alleati dell’artista. Gli interessati possono mettersi in contatto direttamente con i docenti scrivendo a info@scuolanerosubianco.it oppure visitando il sito web della scuola.