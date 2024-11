È stato ancora un mese record per i prodotti editoriali del Gruppo Pubbliemme Italia e per tutto il team del network LaC. È stato record per la numerosità del pubblico raggiunto e per le nuove e rilevanti attività realizzate. A maggio hanno infatti avuto avvio il nuovo format mattutino “LaC Radio Cafè”, condotto ogni giorno dalle ore 9.00 da Erica Cunsolo e Max Martinelli, ed il format “Pronto è mezzogiorno”, ogni giorno in tv dalle ore 12 con l’istrionico Pino Gigliotti.

Ma è stato un mese record e pieno di novità per tutti i prodotti digitali del gruppo guidato dall’editore Domenico Maduli e dai tre principali direttori di testata, ed in particolare per lacnews24.it e ilvibonese.it che ogni giorno informano attraverso la rete, sempre con migliore tempestività, la comunità calabrese residente e non, nella nostra regione. Quotidiani online che conquistano sempre nuovi lettori da tutte le parti d’Italia ed in ogni angolo del mondo. Lactv.it e lacnews24.it sono state peraltro oggetto di un importante restyling grafico e funzionale operato sulla base dei più recenti studi sulla usabilità ed accessibilità delle informazioni da parte degli utenti che sempre più spesso e sempre di più consultano i nostri mezzi di informazione in mobilità e dai dispositivi portatili.

Le due edizioni quotidiane del Tg di LaC News24, in onda ogni giorno sul principale canale 19 (alle ore 14.15 e 20.30), sono sempre accessibili in diretta streaming anche dal web, sia dal sito internet che dai social network, mentre una finestra sempre più consistente sulle notizie provenienti dall’Italia e dal mondo ha ricevuto apprezzamento da parte del nostro pubblico che cresce anche grazie all’incremento dell’offerta informativa di qualità.

Tre milioni di pagine viste sul mese di maggio, l’incremento del 25% dei nuovi utenti raggiunti rispetto al mese precedente ed un numero medio di pagine per sessione/utente superiore a tre sono i dati salienti, tratti da Google Analytics, che testimoniano il grande riscontro che l’attività di informazione in ambito digitale del gruppo sta trovando da un pubblico sempre più numeroso, attento e partecipe anche nella costruzione del palinsesto editoriale della Tv.

LEGGI ANCHE:

Google Analytics, crescono le testate del Gruppo Pubbliemme (VIDEO)

Anche a marzo l’Auditel premia LaC Tv

Online il nuovo sito web di LaC Tv